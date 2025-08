VÍDEO | Colisão entre caminhão e dois carros deixa um ferido em Presidente Kennedy

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo três veículos na Rodovia ES-060, na zona rural de Presidente Kennedy, na noite do último sábado (2). Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu quando um carro entrou repentinamente na via e foi atingido por um caminhão.

O caminhão, que saiu de São Francisco de Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, seguia em direção à Usina das Paineiras. O condutor, de 50 anos, relatou aos policiais que o Uno, com um reboque sem placa, invadiu a rodovia de forma inesperada, impossibilitando qualquer manobra para evitar o impacto frontal.

Na sequência, um veículo Gol, que trafegava logo atrás do Uno, colidiu na traseira do automóvel. O motorista do Uno ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Após o resgate, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A motorista do Gol e o caminhoneiro não apresentavam ferimentos aparentes. Ambos realizaram o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

Durante a verificação dos documentos, os militares constataram que a condutora do Gol não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os demais motoristas estavam com a documentação em dia.

O condutor do caminhão foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.