VÍDEO | Criança autista foge de casa e é resgatada na Ilha do Gambá em Piúma

Um menino de 10 anos foi resgatado na manhã desta quinta-feira (7) por guarda-vidas de Piúma, após se aventurar sozinho até a Ilha do Gambá, um dos principais pontos turísticos da cidade.

De acordo com um dos profissionais que atuou no resgate, a criança, que é autista, nadou até a ilha sem acompanhamento de adultos. Ao tomarem conhecimento da situação, dois guarda-vidas utilizaram a própria motocicleta para percorrer a ilha e localizaram o menino no momento em que ele saía da água, já de volta ao continente.

Durante a ocorrência, os agentes se preocuparam com o risco de afogamento e com a possibilidade de ferimentos provocados pelas pedras e costões do local. Após o resgate, a criança foi encaminhada com segurança até a residência onde mora com os pais.

Em um vídeo, os guarda-vidas aparecem emocionados contando como foi o momento.

Veja o vídeo: