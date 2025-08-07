Segurança

VÍDEO | Criança autista foge de casa e é resgatada na Ilha do Gambá em Piúma

De acordo com um dos profissionais que atuou no resgate, a criança, que é autista, nadou até a ilha sem acompanhamento de adultos

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Ilha do Gambá, Piúma
Foto: Divulgação Setur

Um menino de 10 anos foi resgatado na manhã desta quinta-feira (7) por guarda-vidas de Piúma, após se aventurar sozinho até a Ilha do Gambá, um dos principais pontos turísticos da cidade.

De acordo com um dos profissionais que atuou no resgate, a criança, que é autista, nadou até a ilha sem acompanhamento de adultos. Ao tomarem conhecimento da situação, dois guarda-vidas utilizaram a própria motocicleta para percorrer a ilha e localizaram o menino no momento em que ele saía da água, já de volta ao continente.

Leia também: Quinta onda de frio avança e temperaturas vão despencar até 5ºC no ES

Durante a ocorrência, os agentes se preocuparam com o risco de afogamento e com a possibilidade de ferimentos provocados pelas pedras e costões do local. Após o resgate, a criança foi encaminhada com segurança até a residência onde mora com os pais.

Em um vídeo, os guarda-vidas aparecem emocionados contando como foi o momento.

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

PiúmaSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por