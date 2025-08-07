Quinta onda de frio avança e temperaturas vão despencar até 5ºC no ES

Prepare o cobertor e a pipoca, pois o fim de semana será com baixas temperaturas no Espírito Santo. Vem aí a quinta onda de frio intenso, causado pelo ingresso de uma massa de ar de origem polar que vem da Argentina.

De acordo com a Climatempo, o sistema começa a se deslocar e chega ao Brasil já durante a sexta-feira (8), reduzindo as temperaturas.

A entrada desta massa de ar polar no continente marca mais um período gelado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, classificando a quinta onda de frio no país, começando já nesta sexta (8) e e se prolongando até a próxima quarta-feira (13).

Ainda, segunda a Climatempo, desta vez teremos mais dias consecutivos com mínimas e máximas baixas, e muitas regiões irão sentir frio por mais tempo.

Essa nova onda de frio pode provocar mínimas baixas no amanhecer da segunda-feira (11), sobre grande parte do Brasil. Mesmo com a presença do sol forte em muitas cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as tardes devem continuar com temperaturas baixas e a presença do ar mais gelado com vento de sul/sudeste.

Em Vitória e na cidade do Rio de Janeiro, as máximas entre segunda (11) e terça (12), não devem passar dos 22 a 23 graus.