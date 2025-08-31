Mulheres participam de workshop de beleza e atitude em Cachoeiro

Como parte da programação do Agosto Lilás, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), realizou, no auditório da pasta, o workshop “Estética e Beleza com Atitude”.

O encontro reuniu mulheres em um momento de aprendizado, cuidado e valorização da autoestima, destacando a estética como ferramenta de empoderamento e fortalecimento da confiança feminina.

Durante a atividade, foram apresentadas técnicas e dicas de cuidados pessoais, além de reflexões sobre a importância de se reconhecer e valorizar a própria imagem como passo fundamental para a autonomia e a superação de situações de violência.

“Esse tipo de ação reforça a mensagem do Agosto Lilás, que vai além da conscientização sobre a violência contra a mulher. Trata-se também de promover acolhimento, bem-estar e fortalecimento da autoestima, elementos essenciais para que as mulheres se sintam seguras e protagonistas de suas histórias”, destacou o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Sherrer.

O workshop integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura ao longo do mês, com palestras, rodas de conversa e atividades educativas voltadas à prevenção da violência doméstica e à garantia dos direitos das mulheres.