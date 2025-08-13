VÍDEO | Homem pula de carro em movimento em frente à PRF para fugir de sequestro
Equipes da polícia fizeram buscas pela região, inclusive com apoio aéreo, mas não localizaram os suspeitos.
Um homem de 26 anos pulou de um carro em movimento, na tarde desta terça-feira (12), para escapar de criminosos na BR-369, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ibiporã, no norte do Paraná.
Natural de Brasília e representante comercial, ele realizava entregas no centro de Londrina quando foi rendido por dois homens armados com faca. Sob ameaça, foi obrigado a entrar no veículo e pressionado a revelar a senha do celular, enquanto os criminosos mantinham a lâmina encostada em seu pescoço. O aparelho foi levado.
Leia também: Eduardo Costa é visto de peruca e calcinha durante ‘investigação’; veja vídeo
A vítima aproveitou o momento em que o carro passava diante da base da PRF para se lançar na pista. Agentes que estavam de plantão o socorreram. Ele sofreu ferimentos leves e dispensou atendimento médico.
Equipes da polícia fizeram buscas pela região, inclusive com apoio aéreo, mas não localizaram os suspeitos. O veículo utilizado no crime foi encontrado em Jataizinho, danificado após colidir com um caminhão. Os assaltantes abandonaram o automóvel e fugiram.
O caso foi registrado como sequestro e roubo.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui