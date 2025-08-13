VÍDEO | Homem pula de carro em movimento em frente à PRF para fugir de sequestro

Um homem de 26 anos pulou de um carro em movimento, na tarde desta terça-feira (12), para escapar de criminosos na BR-369, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ibiporã, no norte do Paraná.

Natural de Brasília e representante comercial, ele realizava entregas no centro de Londrina quando foi rendido por dois homens armados com faca. Sob ameaça, foi obrigado a entrar no veículo e pressionado a revelar a senha do celular, enquanto os criminosos mantinham a lâmina encostada em seu pescoço. O aparelho foi levado.

Leia também: Eduardo Costa é visto de peruca e calcinha durante ‘investigação’; veja vídeo

A vítima aproveitou o momento em que o carro passava diante da base da PRF para se lançar na pista. Agentes que estavam de plantão o socorreram. Ele sofreu ferimentos leves e dispensou atendimento médico.

Equipes da polícia fizeram buscas pela região, inclusive com apoio aéreo, mas não localizaram os suspeitos. O veículo utilizado no crime foi encontrado em Jataizinho, danificado após colidir com um caminhão. Os assaltantes abandonaram o automóvel e fugiram.

O caso foi registrado como sequestro e roubo.