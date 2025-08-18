VÍDEO | Hytalo Santos e Euro choram durante transferência para presídio

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da Cadeia Pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Durante a saída da unidade, o casal foi visto chorando, em um momento de grande emoção.

Hytalo Santos havia sido preso na última sexta-feira (15), em um desdobramento de investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). Ele é alvo de apuração por exploração e adultização de crianças e adolescentes, acusações graves que levaram à decretação da prisão preventiva.

A transferência para o CDP de Pinheiros faz parte do protocolo do sistema prisional para casos de maior complexidade, garantindo que Hytalo Santos permaneça sob custódia segura enquanto as investigações prosseguem. Autoridades afirmam que a transferência busca evitar qualquer tipo de interferência no andamento do processo judicial.

Veja vídeo