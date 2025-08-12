VÍDEO | Kombi pega fogo após pane elétrica em Ibatiba

Uma Kombi pegou fogo, nesta terça-feira (12), no município de Ibatiba, na região do Caparaó. O fato ocorreu no bairro Novo Horizonte, próximo ao Posto Nova Aliança.

De acordo com informações da página Mil Graus Ibatiba, o incêndio foi provocado por causa de uma pane elétrica no veículo.

Apesar do susto, não houve feridos. Funcionários e populares ajudaram a controlar as chamas.

Veja o vídeo