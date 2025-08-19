VÍDEO | Motorista perde controle e invade residência em Coutinho

Moradores de uma residência no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, foram surpreendidos na tarde desta terça-feira (19). Segundo informações, um motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro de uma casa, localizada abaixo do nível da rua.

Testemunhas relataram que o homem realizava entregas no local quando o acidente aconteceu.

Leia também: Polícia prende dois foragidos em Cachoeiro de Itapemirim

Apesar do susto, não há informações sobre feridos. A Polícia Militar foi contatada pelo Aqui Notícias; no entanto, informou que não houve registro de acionamento.