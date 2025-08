VÍDEO | PM realiza nova fase da Operação Cavalo de Aço em Cachoeiro

Segundo o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério, a ação, já recorrente na região, visa garantir a segurança viária e a ordem pública.

De acordo com a PM, a fiscalização teve foco em veículos irregulares, especialmente motocicletas com escapamentos adulterados e excesso de ruído.

