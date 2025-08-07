Cidades

VÍDEO | Ressaca em mar de Marataízes acende alerta

Em um dos vídeos, o guarda-vidas alerta para o perigo, já que a corrente de retorno chega a 50 metros. Veja

Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um vídeo compartilhado pelo perfil Guarda-Vidas de Marataízes nesta quinta-feira (7) mostra a Praia da Cruz com um alto nível de ondas fortes, que ultrapassam a faixa de areia e avançam para a rua.

Em um dos vídeos, o guarda-vidas alerta para o perigo, já que a corrente de retorno chega a 50 metros.

VÍDEO: guardavidas_maratasul

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

