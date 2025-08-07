VÍDEO | Ressaca em mar de Marataízes acende alerta
Em um dos vídeos, o guarda-vidas alerta para o perigo, já que a corrente de retorno chega a 50 metros. Veja
Um vídeo compartilhado pelo perfil Guarda-Vidas de Marataízes nesta quinta-feira (7) mostra a Praia da Cruz com um alto nível de ondas fortes, que ultrapassam a faixa de areia e avançam para a rua.
Em um dos vídeos, o guarda-vidas alerta para o perigo, já que a corrente de retorno chega a 50 metros.
