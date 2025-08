Vila Velha realiza ações no mês de enfrentamento à violência contra a mulher

Em Vila Velha, a campanha Agosto Lilás terá uma programação repleta de ações desenvolvidas pala Secretaria das Mulheres da Prefeitura de Vila Velha para conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.



Instituída pela Lei Estadual nº 4.969/2016 e pela Lei Municipal nº 3.340/2017, a campanha Agosto Lilás reforça a importância da divulgação da Lei Maria da Penha, dos serviços especializados da rede de apoio e dos mecanismos de denúncia.

Ao longo do mês serão promovidas palestras educativas em terminais de ônibus e dentro do transporte coletivo, nas unidades básicas de saúde, escolas e faculdades. A programação inclui ainda rodas de conversa com movimentos sociais, uma feira de empreendedorismo feminino e o lançamento de uma cartilha virtual voltada à capacitação dos servidores públicos, sobre o atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência e seus filhos.



Também haverá ações itinerantes do programa “Vila Velha Por Elas”, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Divino Espírito Santo, Ibes, Ataíde, Jardim Marilândia e Jabaeté.



Durante as ações, a secretaria fará uma escuta qualificada com as mulheres atendidas, oferecendo orientação jurídica, serviços de saúde da mulher, orientação a mulheres que necessitam de absorventes e cadastramento no programa Conecta Mulher, que realiza encaminhamentos ao mercado de trabalho, por meio de parcerias estabelecidas com o Sine e as empresas da cidade.



“Preparamos essas ações a fim de conscientizar a população e contribuir para a redução da violência, visando proporcionar um ambiente mais seguro para as mulheres. Através de uma escuta qualificada, garantimos que elas tenham acesso a serviços especializados e se sintam acolhidas pelo município”, salientou a secretária de Políticas Públicas Para Mulheres, Lyza Herzog

Programação – Agosto Lilás

Quarta-feira (06), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Divino Espírito Santo – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, cadastro para agendamento de preventivo, mamografia e outros atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Quarta-feira (06), às 19 horas, na faculdade Novo Milênio, em Coqueiral de Itaparica – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.



Quinta-feira (07), às 8 horas – Lançamento da cartilha virtual direcionada aos servidores do município, sobre atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência.



Segunda-feira (11), das 9 às 11 horas – Campanha educativa no Terminal Vila Velha.

Terça-feira (12), das 14 às 16 horas, no CRAS de Jabaeté – Roda de conversa, em parceria com os movimentos sociais de mulheres do município e representantes de redes de proteção.



Terça-feira (12), às 19 horas, na Universidade Vila Velha (UVV) – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.



Quarta-feira (13), das 8h30 às 12 horas, na UBS do Ibes – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Quinta-feira (14), às 19 horas, na Faculdade Estácio de Sá – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.



Segunda-feira (18),das 9 às 11 horas – Campanha educativa no Terminal Itaparica.

De segunda-feira (18) a sexta-feira (22), das 8 às 18 horas, no Parque da Prainha – Presença do Ônibus Rosa, do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, para dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, através do Cramvive.



Terça-feira (19), das 14 às 16 horas, no auditório da Prefeitura de Vila Velha – Roda de conversa, em parceria com os movimentos sociais de mulheres do município e representantes da rede de proteção.



Quarta-feira (20), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Ataíde – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Quarta-feira (20), às 19 horas, na Faculdade Multivix – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.



Quinta-feira (21), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Jardim Marilândia – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, coleta de preventivo e outros atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Sexta-feira (22), das 10 às 18 horas, Parque Urbano Duque de Caxias – Feira empreendedora, com artigos e alimentos produzidos de mulheres cadastradas no programa Conecta Mulher, acolhimento humanizado a mulheres vítimas de violência, com atendimento da rede de proteção e encerramento com homenagens.



Segunda-feira (25), das 9 às 11 horas – Campanha educativa no Terminal São Torquato.



Quarta-feira (27), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Jabaeté – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



De quinta-feira (28) a sábado (30), das 8 às 18 horas – Representação do município na Conferência Estadual da Mulher, em Aracruz.