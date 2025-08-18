Zaqueu e Zebedeu estão entre as atrações da Feira Parceria Legal, em Ibatiba

A partir da próxima sexta-feira (22), a Capital Estadual dos Tropeiros recebe a Feira Parceria Legal, um evento que une atendimentos e serviços públicos gratuitos, apresentações culturais, gastronomia, música e lazer para toda a família. A Feira em Ibatiba acontece até domingo (24), no Estádio Heitor Miranda Batista – o tradicional Mirandão. A entrada é gratuita.

Entre as atrações, está a dupla de comediantes Zaqueu e Zebedeu. Eles vão promover um concurso de piadas e animar o público no sábado (23). Os personagens são interpretados pelos irmãos Vanderlei e Vanderli Ribeiro.

“Há uns 23 anos, mais ou menos, participávamos muito de retiro na igreja e nos intervalos, entre uma palestra e outra, sempre erámos convidados a fazer um teatrinho e outra coisa de descontração durante o evento. Estava muito difícil de ficar criando uma peça de teatri toda vez, e chamei meu irmão para criarmos uns personagens para chegar lá e contar umas piadas. Naquele momento não imagino que ia cair no gosto das pessoas”, conta Vanderlei.

A partir daí, a dupla começou a fazer shows de comédia e começou a fazer vídeos para redes sociais, que viralizaram não só no Brasil, como em outros países. Com quase meio milhão de seguidores, Zaqueu e Zebedeu são reconhecidos pelo modo engraçado de contar sobre o cotidiano.

“Muitas pessoas começaram a os contar que eram depressivas e que foram curados com nosso humor. Tivemos alguns vídeos que viralizaram e somam mais de 3 milhões de visualizações”, completa Vanderli.

Feira Parceria Legal

A Feira Parceria Legal em Ibatiba é uma oportunidade para resolver pendências, conhecer seus direitos, cuidar da saúde, apoiar empreendedores locais e se divertir em família. A entrada é gratuita durante todos os dias.

A iniciativa é do Instituto Sustentabilidade Brasil com apoio do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM, e chega para aproximar a população dos serviços essenciais, valorizar a cultura local e fomentar a economia da cidade.

Confira os serviços públicos gratuitos oferecidos!

Sábado (23) – das 8h às 15h

PROCON

Atendimento e orientação sobre direitos do consumidor, incluindo renegociação de dívidas, cobranças indevidas, produtos com defeito, cancelamentos e intermediação de acordos na hora.

RG – Identidade

Agendamento preferencial para emissão de 2ª via do RG, com orientação sobre documentação necessária.

CadÚnico / Bolsa Família

Agendamento e atualização cadastral para acesso e manutenção de benefícios sociais, além de esclarecimento de dúvidas e avaliação de novos direitos.

Defensoria Pública

Atendimento jurídico gratuito nas áreas de família, direitos do consumidor, inventário, moradia, contratos, dívidas e violência doméstica.

EDP e CESAN

Renegociação de dívidas, cadastro na Tarifa Social e orientação sobre consumo consciente de energia e água.

Saúde

Vacinação, aferição de pressão, teste de glicose, testes rápidos de HIV e hepatite, orientação odontológica e atendimento clínico geral.

Assistência Social

Orientações sobre benefícios, agendamento de RG e informações sobre CRAS e CREAS.

Secretaria de Administração e Fazenda

Atendimento do programa Nosso Crédito, Sala do Empreendedor (MEI), Nota Fiscal Rural e IPTU.

Secretaria de Meio Ambiente

Doação de mudas, coleta seletiva e cadastro para castração de animais.

Secretaria de Agricultura

Serviços relacionados ao ITR, Incra e CIME.

Confira a programação completa do evento!

Sexta-feira (22)

18h – Apresentação Cultural: Dança Tropeiro

19h – Abertura Oficial

20h – Show com Mila Moreira

Praça Gastronômica e expositores: 18h às 23h

Sábado (23)

8h às 15h – Atendimentos e serviços públicos gratuitos

11h às 0h – Praça Gastronômica e expositores

Atrações: Ariane voz e violão, Concurso de Piada Mirim com Zaqueu e Zebedeu, apresentação Pestaloza, Vitão e Dudu, Rogério Aço Doce e Claudinei Forrozeiro

Domingo (24)

15h às 22h – Praça Gastronômica e expositores

Oficina de comida típica Xiringa e show com André Gomes

Serviço