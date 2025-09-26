Segurança

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Alegre

O adolescente foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre

Foto: Divulgação | PMES

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na núltima quarta-feira (24), no bairro Vila do Sul, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, a operação teve início após uma denúncia anônima informar que um jovem estaria comercializando entorpecentes em um campo esportivo da região. Durante a abordagem, os militares encontraram 18 buchas de maconha prontas para a venda.

O adolescente foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre.

