Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Alegre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na núltima quarta-feira (24), no bairro Vila do Sul, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, a operação teve início após uma denúncia anônima informar que um jovem estaria comercializando entorpecentes em um campo esportivo da região. Durante a abordagem, os militares encontraram 18 buchas de maconha prontas para a venda.

O adolescente foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre.