Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Alegre
O adolescente foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre
Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na núltima quarta-feira (24), no bairro Vila do Sul, em Alegre.
De acordo com a Polícia Militar, a operação teve início após uma denúncia anônima informar que um jovem estaria comercializando entorpecentes em um campo esportivo da região. Durante a abordagem, os militares encontraram 18 buchas de maconha prontas para a venda.
Leia também: PM apreende drogas em Guaçuí com apoio da cadela Alga
O adolescente foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui