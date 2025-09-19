Segurança

Agora! Motociclista fica ferido após perder o controle da direção em Cachoeiro

Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: AQUINOTICIAS

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado nesta sexta-feira (19), no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações preliminares, ele descia o morro quando perdeu o controle da direção e caiu. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

Leia também: Detran faz alerta sobre excesso de velocidade na Semana Nacional de Trânsito no ES

O motociclista apresentava escoriações pelo corpo, mas estava consciente e conversando no momento do atendimento. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por