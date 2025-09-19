Agora! Motociclista fica ferido após perder o controle da direção em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado nesta sexta-feira (19), no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações preliminares, ele descia o morro quando perdeu o controle da direção e caiu. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

O motociclista apresentava escoriações pelo corpo, mas estava consciente e conversando no momento do atendimento. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.