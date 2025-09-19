Detran faz alerta sobre excesso de velocidade na Semana Nacional de Trânsito no ES

Excesso de velocidade mata! Esse é o alerta que a campanha publicitária do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) faz aos capixabas na Semana Nacional de Trânsito.

A iniciativa acontece em todo o País, entre esta quinta-feira (18) e dia 25 de setembro, com o objetivo de sensibilizar toda a sociedade para a importância de adotar atitudes responsáveis para um trânsito mais humano seguro. Nesse período, são realizadas ações para conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

O filme, que está no ar nas emissoras de TV, mostra um veículo em alta velocidade em vias capixabas e a afirmação de que quanto mais o condutor corre, mais rápido ele chega ao destino final. O filme termina com lápides com placas de velocidade e a mensagem: o excesso de velocidade mata. Além do filme exibido nas emissoras de TV, a mesma temática estará na campanha que será veiculada nas rádios, em banners em sites de notícias e também nas redes sociais oficiais do Detran|ES.

Intervenção urbana

A ação do Detran|ES na Semana Nacional de Trânsito inclui, ainda, uma intervenção urbana na Praça dos Namorados, em Vitória, desta quinta-feira (18) até domingo (21). Utilizando réplicas de lápides e sinalização de trânsito de velocidade e som ambiente, a instalação busca representar esta triste realidade do crescente número de vítimas do trânsito e convocar todos para a reflexão sobre o assunto e análise do comportamento de cada um. A expectativa é de que a instalação provoque os sentidos, envolva, emocione quem passar pelo local.

O Detran|ES também realizará ações de conscientização itinerantes em bares e restaurantes de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Os promotores farão abordagens nas mesas com um quiz de perguntas sobre o tempo e mensagens impactantes para levar a reflexão sobre como podemos ser mais criteriosos e responsáveis com o tempo dentro do contexto do trânsito. O objetivo é fazer um convite para os participantes refletirem sobre todos os momentos que ainda podem ser vividos se todos obedecerem à velocidade no trânsito.

Desacelere

A mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida” foi escolhida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para ser utilizada nas campanhas educativas dos órgãos de trânsito de todo o País em 2025. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da redução de velocidade nas vias, incentivando a mudança de comportamento dos condutores.

Semana Nacional de Trânsito

Vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=LDNStJMvy-E