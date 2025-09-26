Alegre: coleta de lixo não ocorrerá mais aos domingos; entenda

A partir deste domingo (28), a coleta de lixo domiciliar não será mais realizada aos domingos no município de Alegre. A decisão foi anunciada pela administração municipal com o objetivo de otimizar recursos, garantir o descanso da equipe de coleta e ajustar o serviço à menor geração de resíduos nesse dia da semana.

Segundo a Prefeitura de Alegre, o recolhimento continuará normalmente de segunda a sábado, sem alteração de horários. Para evitar acúmulo de lixo, os moradores devem colocar os resíduos na rua na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã, garantindo que todo o material seja recolhido no mesmo dia.

O governo municipal ainda reforça que a colaboração da população é fundamental para manter a cidade limpa e organizada. “Contamos com a compreensão de todos para que a medida traga benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a equipe de trabalho”, destaca a nota divulgada em rede social.