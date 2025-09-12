Alegre prepara evento gastronômico e cultural libanês

A Secretaria Executiva de Cultura de Alegre realizou, na última terça-feira, uma reunião no Espaço Cultural Elias Simão, anexo à Estação Ferroviária, com representantes de famílias libanesas do município.
O encontro teve como objetivo planejar coletivamente um evento gastronômico e cultural libanês, valorizando a forte influência dessa imigração na identidade local. A informação foi divulgada pelas redes sociais da prefeitura nesta sexta-feira (12).
A reunião contou também com a presença de um analista do Sebrae, que apresentou orientações técnicas e sugestões importantes para a organização do evento.
O encontro foi marcado pela troca de memórias, histórias e vivências, reforçando o sentimento de pertencimento e a importância da preservação das tradições. A iniciativa representa mais um passo para valorizar as raízes culturais de Alegre e fortalecer a identidade da cidade.
