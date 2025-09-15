Oportunidades

Anchieta: Sine está com diversas vagas de emprego nesta segunda-feira

O atendimento é feito  na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

emprego ibatiba
Foto: Divulgação/Agência Brasil

Está em busca de emprego? Então fique sabendo que o Sine de Anchieta está oferecendo hoje 71 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O atendimento é feito  na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h. O detalhamento das vagas e a relação dos documentos necessários você confere AQUI.

Leia também: Espírito Santo ganha sistema 24h de detecção de incêndios em vegetação

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AnchietaVagas de emprego

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por