Espírito Santo ganha sistema 24h de detecção de incêndios em vegetação

O Espírito Santo agora conta com monitoramento ininterrupto, e praticamente em tempo real, de incêndios em vegetação em todo o território capixaba. Por meio da plataforma VFogo, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) agora dispõem de capacidade técnica para detecção de focos de calor 24 horas por dia, com atualizações a cada dez minutos, e recursos para confirmar a ocorrência e constatar a severidade do incêndio.

A plataforma é desenvolvida pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que desde dezembro de 2024 presta serviços à Defesa Civil Estadual com o objetivo de aprimorar a capacidade de monitoramento meteorológico do Estado. O VFogo é uma plataforma que integra e analisa informações de diversas fontes para o monitoramento de incêndios.

O sistema começou a ser implantado em julho e já está funcionando de forma contínua. Quando um foco de incêndio é identificado, sua localização é imediatamente enviada à equipe de monitoramento, na Cepdec-ES, que repassa as informações ao Corpo de Bombeiros Militar para o combate. Desde o início da implementação, o VFogo já contribuiu para a atuação do Corpo de Bombeiros, identificando incêndios e viabilizando o combate rápido.

Além do acionamento de equipes de resposta, a Cepdec-ES compartilha as informações com os órgãos de fiscalização, para a aplicação das medidas necessárias em casos de queimadas irregulares. Dependendo da situação, a ação pode até ser enquadrada como crime ambiental.

“A Defesa Civil tem utilizado tecnologia para monitoramento, prevenção e gerenciamento de desastres, e o início da operação da Plataforma VFogo é mais um avanço viabilizado pelos investimentos do Governo do Estado. Com este recurso, cada foco poderá ser registrado, analisado e acompanhado, viabilizando uma resposta cada vez mais rápida e eficiente”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Benício Ferrari Júnior.

Como funciona?

A plataforma VFogo utiliza imagens de satélites, compilando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do próprio Simepar e da Nasa, construindo camadas de informações com georreferenciamento. As imagens podem ser atualizadas a cada dez minutos, permitindo um monitoramento quase em tempo real.

O monitoramento ininterrupto também permite gerar índices de riscos de incêndio, analisando informações como temperatura, umidade do ar, precipitação, uso e cobertura do solo. O cruzamento das imagens de satélite e dos índices viabiliza gerar modelos de probabilidade para validar a ocorrência de incêndio em determinado local ou severidade de um incêndio a partir de um foco detectado.

Por fim, os dados obtidos pelo monitoramento vão possibilitar a compilação de estatísticas, como a frequência de focos de calor em séries temporais (diárias, mensais ou anuais) para áreas de interesse específicas.