Apiacá oferece curso gratuito de Primeiros Socorros em setembro

A comunidade de Santa Fé, em Apiacá, vai receber, na próxima semana, nos dias 19, 20 e 21 de setembro um curso gratuito de Primeiros Socorros. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Senar Espírito Santo, e busca preparar a população para agir em situações de emergência.

As aulas acontecem no dia 19 na Igreja Batista e nos dias 20 e 21 na Escola Municipal, sempre das 8h às 17h. O curso é voltado para pessoas a partir de 16 anos, com escolaridade mínima de ensino fundamental.

As inscrições podem ser feitas no CRAS, das 9h às 15h, mediante apresentação de comprovante de residência e CPF. As vagas são limitadas.

A capacitação oferece a oportunidade de aprender técnicas essenciais para salvar vidas, fortalecendo a rede de apoio e segurança da comunidade.