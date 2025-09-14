Cidades

Itapemirim abre inscrições para cursos gratuitos para área do turismo

As inscrições devem ser feitas entre os dias 15 e 22 de setembro, exclusivamente pelo WhatsApp.

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Foto: Tadeu Bianconi

A Secretaria de Turismo de Itapemirim, em parceria com o Senac, abriu inscrições para cursos gratuitos voltados à capacitação de profissionais do setor turístico. A iniciativa busca qualificar moradores e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico na região.

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Estão disponíveis três formações: Segmentação Turística (1 a 3 de outubro), Marketing Turístico (7 a 10 de outubro) e Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo (20 a 24 de outubro). Ao todo, são 20 vagas por curso, com aulas no período noturno, das 18h às 22h.

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As inscrições devem ser feitas entre os dias 15 e 22 de setembro, exclusivamente pelo WhatsApp. Os cursos têm carga horária que varia de 15h a 24h, com certificação ao final.

A ação visa promover geração de emprego e renda, estimulando a qualificação de mão de obra local e o crescimento sustentável do setor.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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