Após pressão do União Brasil, Sabino confirma que vai deixar governo Lula

O ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, informou ao presidente Lula que vai pedir demissão do cargo após terminar os últimos compromissos oficiais relacionados com a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30.

Durante o encontro, no Palácio do Planalto, Sabino explicou ao presidente a posição do seu partido de exigir que todos os seus filiados deixem o governo federal até esta sexta-feira. O movimento do União Brasil reforça seu afastamento da base de apoio ao governo federal.

A exigência da executiva nacional do União Brasil para que seus filiados deixem cargos no governo Lula veio à tona após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Rueda e o partido negam as acusações.

Sabino ficou de entregar a carta de demissão quando o presidente Lula voltar de sua viagem a Nova York, onde fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas. O retorno do presidente brasileiro deve acontecer na quarta ou quinta-feira da semana que vem.

O ministro do Turismo é deputado federal pelo estado do Pará e está licenciado do cargo desde julho de 2023. Sabino é um dos principais auxiliares de Lula envolvidos na organização da COP30, que será realizada em novembro, em Belém.

* Com informações da Agência Brasil