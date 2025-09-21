Artistas convocam população para atos da esquerda neste domingo

Grandes nomes da música nacional estarão em manifestações neste domingo, 21, para protestarem contra a PEC da Blindagem e o projeto da anistia. Além dos artistas, também estarão presentes movimentos sociais e congressistas em várias cidades brasileiras.

No Rio, o ato será em Copacabana às 14h e contará com show dos cantores e compositores Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan. “A ‘PEC da Bandidagem’ tem de receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável, de que grande parte da população não admite um negócio desses”, disse Caetano em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em São Paulo, a manifestação foi marcada para 14 horas, na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e está sendo chamada pela Frente Povo Sem Medo, movimento social ligado ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

PARA ENTENDER

A chamada PEC da Blindagem dificulta investigação e prisão de deputados e senadores. Na prática, apurações exigiriam aval do Poder Legislativo, ou seja, da própria Câmara ou do Senado. A votação na terça em horário tardio, comum em pautas impopulares, não evitou que o tema entrasse na ordem do dia dos brasileiros. Levantamento exclusivo do Google Trends mostra que a PEC, ao lado da condenação de Jair Bolsonaro, esteve entre os assuntos mais buscados no Brasil na última semana. Deputados que votaram a favor chegaram a vir a público pedir desculpas.

No dia seguinte, passando das 22h30, os parlamentares ainda aprovaram regime de urgência para a tramitação do texto que prevê perdão político aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As pesquisas mostram que o tema também divide os brasileiros.

