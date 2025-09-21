Vergonhoso! Deputados do ES expostos em mídia nacional por apoiar PEC da Blindagem

Deputados federais do Espírito Santo ganharam destaque negativo em veículo de comunicação nacional após votarem a favor da chamada PEC da Blindagem, proposta que amplia a imunidade parlamentar e restringe a atuação da Justiça contra integrantes do Congresso Nacional.

O jornal O Globo publicou uma reportagem, “Uma ampla aliança em benefício próprio”, onde trata do caráter antiético e imoral da medida. Nesse contexto, o veículo de comunicação expõe o nome e o rosto dos 353 parlamentares que apoiaram a medida, apelidada por críticos de “PEC da Bandidagem”.

Entre eles, estão os sete representantes da bancada capixaba, que votaram a favor: Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos), Dr. Victor Linhalis (Podemos), Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).

Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Foram contrários: Gilson Daniel (Podemos), Helder Salomão (PT) e Jack Rocha (PT).

A emenda constitucional aprovada pela Câmara estabelece que nenhum deputado ou senador poderá ser preso, processado ou submetido a medidas cautelares — como busca e apreensão — sem autorização prévia da Casa Legislativa a que pertence. Na prática, decisões judiciais só terão efeito após aval político, criando um filtro que dificulta a atuação do Judiciário.