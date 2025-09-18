Atenção! BR 262 será interditada entre Domingos Martins e Marechal Floriano; entenda

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) informa que nesta quinta-feira (18), serão realizados serviços de aferição de equipamentos eletrônicos de velocidade pelo Inmetro na rodovia BR-262/ES, nos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano.



A restrição de tráfego vai durar cerca de 30 minutos a 1 hora em cada trecho. O trânsito de veículos no local poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT e da PRF, considerando as características da via.

Leia também: Motorista acusado de atropelar aluno do Ifes se apresenta e é liberado em seguida

Em caso de chuvas, a verificação poderá ser cancelada.

Confira a programação: