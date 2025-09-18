Segurança

Atenção! BR 262 será interditada entre Domingos Martins e Marechal Floriano; entenda

Em caso de chuvas, a verificação poderá ser cancelada.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Trecho da BR-262 no ES
Foto: Reprodução/Google Maps

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) informa que nesta quinta-feira (18), serão realizados serviços de aferição de equipamentos eletrônicos de velocidade pelo Inmetro na rodovia BR-262/ES, nos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano.

A restrição de tráfego vai durar cerca de 30 minutos a 1 hora em cada trecho. O trânsito de veículos no local poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT e da PRF, considerando as características da via.

Leia também: Motorista acusado de atropelar aluno do Ifes se apresenta e é liberado em seguida

Em caso de chuvas, a verificação poderá ser cancelada.

Confira a programação:

  • Km 90,25, em Domingos Martins, duas faixas – 9h
  • Km 49,88, em Marechal Floriano, uma faixa – 10h30
  • Km 49,43, em Marechal Floriano, uma faixa – 11h
  • Km 45,33, em Marechal Floriano, duas faixas – 11h30
  • Km 40,67, em Domingos Martins, uma faixa – 13h30
  • Km 40,43, em Domingos Martins, uma faixa – 14h30
  • Km 39,85, em Domingos Martins, duas faixas – 15h30

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

SegurançaTrânsito

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por