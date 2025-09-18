Atenção! BR 262 será interditada entre Domingos Martins e Marechal Floriano; entenda
Em caso de chuvas, a verificação poderá ser cancelada.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) informa que nesta quinta-feira (18), serão realizados serviços de aferição de equipamentos eletrônicos de velocidade pelo Inmetro na rodovia BR-262/ES, nos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano.
A restrição de tráfego vai durar cerca de 30 minutos a 1 hora em cada trecho. O trânsito de veículos no local poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT e da PRF, considerando as características da via.
Leia também: Motorista acusado de atropelar aluno do Ifes se apresenta e é liberado em seguida
Em caso de chuvas, a verificação poderá ser cancelada.
Confira a programação:
- Km 90,25, em Domingos Martins, duas faixas – 9h
- Km 49,88, em Marechal Floriano, uma faixa – 10h30
- Km 49,43, em Marechal Floriano, uma faixa – 11h
- Km 45,33, em Marechal Floriano, duas faixas – 11h30
- Km 40,67, em Domingos Martins, uma faixa – 13h30
- Km 40,43, em Domingos Martins, uma faixa – 14h30
- Km 39,85, em Domingos Martins, duas faixas – 15h30
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui