Atenção, Cachoeiro! Qualificar ES abre inscrições para cursos gratuitos

O município de Cachoeiro de Itapemirim vai receber mais uma rodada de cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Qualificar ES. As formações presenciais acontecem em diferentes polos da cidade, com opções nas áreas administrativa, gastronômica, social e de segurança.

Entre as oportunidades estão os cursos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, Marketing Digital e Segurança do Trabalho. Os alunos se reunem às terças, quartas e quinta-feiras, em turnos maturino, vespertino e noturno, de acordo com o curso escolhido.

Leia também: Mais de 160 vagas de emprego disponíveis no Sine Cachoeiro nesta segunda; confira

Na área de gastronomia, o Banco de Alimentos de Cachoeiro vai sediar turmas de Cozinha Básica, Panificação e Comida de Boteco. Cada curso terá certificação de até 120 horas.

Já no setor de cuidados, há vagas para Cuidador de Idosos e Cuidador de Pessoas com Deficiência, com aulas no período da tarde e à noite, no Cras Jardim Itapemirim.

Os interessados devem realizar as inscrições através do site http://www.qualificar.es.gov, até o dia 12 de setembro. A divulgação do resultado será no dia 23 do mesmo mês. Após isso, os selecionados devem realizar a matrícula entre os dias 24 e 25. O início das aulas está previsto para 30 de setembro.

De acordo com a organização, os cursos são 100% gratuitos e têm como objetivo ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com os números divulgados nos polos de atendimento.