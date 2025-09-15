Atualização Iphone ios 26 já disponível: veja como fazer

A Apple lançou nesta segunda-feira (15), a atualização iOS 26, que traz a nova linguagem visual Liquid Glass e uma série de recursos tecnológicos de inteligência integrada batizada de Apple Intelligence. A liberação é feita de forma gratuita para iPhones compatíveis e será distribuída de forma escalonada por meio de atualização over-the-air (OTA); historicamente a liberação global ocorre em torno das 10h (Pacific Time) — o que equivale a 14h (horário de Brasília) — e, por isso, muitos usuários devem ver a notificação ao longo do dia.

Se o seu iPhone for compatível (modelos com A13 Bionic ou posterior, incluindo iPhone 11 em diante e iPhone SE de 2ª geração e posteriores), você poderá instalar o iOS 26 diretamente em Ajustes > Geral > Atualização de Software; alternativas incluem atualizá-lo via Mac (Finder) ou via iTunes/Apple Devices (Windows). Antes de instalar, recomenda-se fazer backup e garantir bateria/armazenamento suficientes.

Pré-condições recomendadas (antes de tocar em “Baixar e Instalar”)

Verifique a compatibilidade: confirme que seu iPhone está na lista de dispositivos suportados (iPhone 11 ou mais recente; iPhone SE 2ª geração ou posterior). Se o aparelho não for compatível, a atualização não aparecerá em Ajustes. Backup: faça backup no iCloud (Ajustes > [seu nome] > iCloud > Backup do iCloud > Fazer Backup Agora) ou no computador via Finder/iTunes. Backups garantem recuperação caso haja falha. Energia: deixe o iPhone com bateria suficiente (recomendável acima de 50%) e, se possível, mantenha ligado à tomada enquanto instala. O iPhone pode instalar automaticamente durante a noite se ativar Atualizações Automáticas. Conexão: conecte-se a uma rede Wi-Fi estável (grandes atualizações normalmente exigem Wi-Fi). Evite hotspots móveis e VPNs durante o download/instalação. Espaço livre: verifique o armazenamento em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Se faltar espaço, o sistema pode sugerir remover apps temporariamente — ou instale via computador.

H3 — Etapas numeradas (instalação OTA)

Abra Ajustes. Toque em Geral. Selecione Atualização de Software. Aguarde a busca: quando iOS 26 aparecer, toque em Baixar e Instalar. Se solicitado, insira o código de desbloqueio do aparelho. O iPhone fará o download; quando concluído, toque em Instalar agora. O aparelho reiniciará e mostrará a barra de progresso da instalação. Após reiniciar, siga as instruções na tela para concluir a configuração inicial (padrões do Liquid Glass, privacidade de Apple Intelligence etc.).

Observações práticas: o tempo total varia (download + verificação + instalação). Em dia de lançamento, os servidores ficam sobrecarregados — se preferir evitar filas, aguarde algumas horas.

Lista: checagem rápida antes de instalar (resumo)

Backup concluído (iCloud ou computador).

Bateria ≥ 50% ou aparelho ligado à tomada.

Rede Wi-Fi estável e sem VPN.

Espaço livre suficiente ou opção de instalação via computador.

Caso seja profissional: confirme políticas de TI antes de atualizar dispositivos gerenciados.

Como atualizar via computador (Mac com Finder ou PC com iTunes)

Quando usar o computador

Se houver pouco espaço no iPhone e você preferir não remover apps;

no iPhone e você preferir não remover apps; Se a atualização não aparecer em Ajustes por alguma falha de OTA;

Quando precisa atualizar vários aparelhos via cabo.

Passo a passo no Mac (macOS Catalina ou posterior) — Finder

Conecte o iPhone ao Mac com cabo USB / USB-C. Abra uma janela do Finder e selecione o aparelho na barra lateral. Clique em Geral e depois em Procurar Atualização (Check for Update). Se houver iOS 26 disponível, clique em Atualizar / Baixar e Atualizar e siga as instruções. Não desconecte o cabo até a conclusão

H3 — Passo a passo no Windows / macOS Mojave ou anterior — iTunes