Avicultura brasileira já exportou mais de US$ 5,4 bilhões em 2025

A avicultura é um dos pilares do agronegócio brasileiro e para celebrar a importância deste setor que é responsável por grande parte da produção animal.

Segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (SCRI/Mapa), somente de janeiro a julho deste ano, as exportações de carnes de frango e miudezas ultrapassaram US$ 5,47 bilhões, somando mais de 2,9 milhões de toneladas exportadas. Já as exportações de ovos, alcançaram o valor de mais de US$ 123,78 milhões.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/avicultura/avicultura-brasileira-ja-exportou-mais-de-us-54-bilhoes-em-2025/