Bom Jesus do Norte realiza 3ª Mostra de Cafés Especiais em setembro

Além da degustação dos cafés premiados da região, o público poderá aproveitar a praça de alimentação e conhecer o trabalho de artesãos locais.

cafés especiais
Foto: Reprodução | SIC

No dia 26 de setembro, a Praça Astolpho Lobo, em Bom Jesus do Norte, acontecerá a 3ª Mostra de Cafés Especiais. O evento valoriza a produção local e reúne degustações, feira de artesanato e atrações culturais. A programação tem início às 18h, com abertura oficial, premiação às 19h e show musical a partir das 20h.

Além da degustação dos cafés premiados da região, o público poderá aproveitar a praça de alimentação e conhecer o trabalho de artesãos locais. A noite será embalada pelo show do cantor Eliseu Du Vale.

Realizada pela Prefeitura de Bom Jesus do Norte em parceria com Incaper, Banestes e Instituto Federal Fluminense (IFF), a mostra busca destacar a qualidade dos cafés da região, que ganham cada vez mais reconhecimento no cenário estadual e nacional.

O evento é gratuito e terá internet liberada para os visitantes, incentivando a participação da comunidade e fortalecendo a identidade do município como referência em cafés especiais.

