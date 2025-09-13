IEL-ES abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
Os valores de bolsa-auxílio variam de R$789,90 a R$1.800,00, com possibilidade de benefícios adicionais, como auxílio transporte e ticket alimentação, dependendo da vaga.
•
A partir desta sexta-feira (12), o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 13 vagas de estágio voltadas para estudantes de nível superior e técnico/tecnólogo. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cachoeiro de Itapemirim.
Os valores de bolsa-auxílio variam de R$789,90 a R$1.800,00, com possibilidade de benefícios adicionais, como auxílio transporte e ticket alimentação, dependendo da vaga.
Leia também: Projeto em Afonso Cláudio forma jovens em documentário fotográfico
São 11 chances para estudantes de nível superior nas áreas de: Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Fonoaudiologia, Nutrição e Gestão de Qualidade.
Para quem está cursando nível técnico ou tecnólogo, há duas vagas disponíveis nas áreas de Técnico em Administração e Informática e Tecnólogo em Administração ou Recursos Humanos.
Os interessados devem se cadastrar no site https://carreiras.iel.org.br/ES, onde podem conferir os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo.
Confira as oportunidades:
VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES
01. SESI - 1886674
- NOME: Estágio em Educação Inclusiva
CURSOS: Pedagogia
PRÉ-REQUISITOS: Cursando Pedagogia a partir do 3º período, com previsão de conclusão a partir de setembro de 2026.
HORÁRIO: Segunda à sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45
BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.
LOCAL: Grande Vitória – ES
VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
UNIDADES DISPONÍVEIS:
- •Maruípe
- Jardim da Penha
- Laranjeiras
- Civit
- Cobilândia
- Araçás
- Porto de Santana
- Campo Grande
02. FINDES – IEL - 719625
- NOME: Estágio em Engenharia de Produção ou Gestão de Qualidade
CURSOS: Engenharia de Produção, Gestão de Qualidade ou áreas correlatas.
PRÉ-REQUISITOS: Cursando Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade ou áreas correlatas, a partir do 5° período, com conclusão prevista após Agosto de 2026.
Será um diferencial se você possuir:
- Noções básicas de Power BI ou outras ferramentas de dados;
- Conhecimento em ferramentas como Trello, Notion, Asana ou Canvas;
- Participação em projetos voluntariados ou grupos acadêmicos;
- Conhecimento em pacote Office.
HORÁRIO: Segunda à sexta – 08h às 15h30 (com 1h30 de almoço)
BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.320,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.
LOCAL: Vitória – ES
VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
03. ESPAÇO ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE LTDA – 5388
- NOME: Espaço Acolher.
CURSOS: Fonoaudiologia.
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre 2º e 7º período;
HORÁRIO: Segunda à sexta – 08 às 12h (4h) OU 13h às 18h. (5h)
BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 (4h) e R$1.200,00 (5h) + Vale Transporte mensal (R$200,00)
LOCAL: Vitória – ES
VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui