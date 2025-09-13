IEL-ES abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

A partir desta sexta-feira (12), o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 13 vagas de estágio voltadas para estudantes de nível superior e técnico/tecnólogo. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cachoeiro de Itapemirim.

Os valores de bolsa-auxílio variam de R$789,90 a R$1.800,00, com possibilidade de benefícios adicionais, como auxílio transporte e ticket alimentação, dependendo da vaga.

São 11 chances para estudantes de nível superior nas áreas de: Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Fonoaudiologia, Nutrição e Gestão de Qualidade.

Para quem está cursando nível técnico ou tecnólogo, há duas vagas disponíveis nas áreas de Técnico em Administração e Informática e Tecnólogo em Administração ou Recursos Humanos.

Os interessados devem se cadastrar no site https://carreiras.iel.org.br/ES, onde podem conferir os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo.

Confira as oportunidades:

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES

01. SESI - 1886674

NOME: Estágio em Educação Inclusiva

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: Cursando Pedagogia a partir do 3º período, com previsão de conclusão a partir de setembro de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.

LOCAL: Grande Vitória – ES

UNIDADES DISPONÍVEIS:

UNIDADES DISPONÍVEIS:

•Maruípe

Jardim da Penha

Laranjeiras

Civit

Cobilândia

Araçás

Porto de Santana

Campo Grande

02. FINDES – IEL - 719625

NOME: Estágio em Engenharia de Produção ou Gestão de Qualidade

CURSOS: Engenharia de Produção, Gestão de Qualidade ou áreas correlatas.

PRÉ-REQUISITOS: Cursando Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade ou áreas correlatas, a partir do 5° período, com conclusão prevista após Agosto de 2026.

Será um diferencial se você possuir:

Noções básicas de Power BI ou outras ferramentas de dados;

Conhecimento em ferramentas como Trello, Notion, Asana ou Canvas;

Participação em projetos voluntariados ou grupos acadêmicos;

Conhecimento em pacote Office.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 08h às 15h30 (com 1h30 de almoço)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.320,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.

LOCAL: Vitória – ES

LOCAL: Vitória – ES

03. ESPAÇO ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE LTDA – 5388

NOME: Espaço Acolher.

CURSOS: Fonoaudiologia.

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre 2º e 7º período;

HORÁRIO: Segunda à sexta – 08 às 12h (4h) OU 13h às 18h. (5h)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 (4h) e R$1.200,00 (5h) + Vale Transporte mensal (R$200,00)

LOCAL: Vitória – ES

LOCAL: Vitória – ES