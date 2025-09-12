Brejetuba: homem é preso com espingarda em operação contra homicídio

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (11) durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Espírito Santo. Com ele, os policiais apreenderam uma espingarda, munições e materiais para recarga.

A ação, deflagrada pela Delegacia de Polícia de Brejetuba, com apoio da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba e da equipe K9 da PMES, teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a um homicídio ocorrido em 27 de julho.

As diligências foram realizadas na zona rural de Brejetuba e Muniz Freire. Na localidade de Alto Vargem Grande, os agentes localizaram a arma dentro de um guarda-roupas, além de 10 cartuchos calibre 36, quatro munições calibre 44, dois tubos de pólvora e uma caixa com espoletas.

O suspeito assumiu a propriedade do material e foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele permanece à disposição da Justiça.