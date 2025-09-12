Polícia apreende 933 pinos de cocaína no bairro Bela Vista, em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu 933 pinos de cocaína durante uma ação no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Floriano Fonseca quando recebeu a informação de que em uma residência ocorria tráfico de drogas.

Ao chegar ao endereço, um suspeito que estava no local fugiu pelo telhado, deixando para trás uma mochila. Dentro dela, os militares encontraram os entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Ninguém foi preso.