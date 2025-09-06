Cachoeiro de Itapemirim: entenda o que levou à prisão de motociclista no Aeroporto

Um homem foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, após desobedecer ordem de parada e fugir em alta velocidade durante a Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar (PMES) na tarde de sexta-feira (5). A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na avenida Francisco Mardegan, no bairro Aeroporto.

Segundo a PM, o condutor desrespeitou a abordagem, iniciou fuga e cometeu diversas infrações de trânsito, colocando pedestres e motoristas em risco. Durante o acompanhamento, ele acabou colidindo contra uma motocicleta da corporação, mas foi contido e preso em flagrante.

O homem foi levado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem apresentar lesões. A motocicleta utilizada por ele, uma Honda/CG 160 Titan prata, foi apreendida e encaminhada a um pátio credenciado.

De acordo com a polícia, o condutor responderá pelos crimes de desobediência, resistência e direção perigosa, previstos no Código de Trânsito Brasileiro e no Código Penal.