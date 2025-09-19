Segurança

Cachoeiro alcança 94 dias sem homicídios, índice histórico no ES

As ações vêm sendo realizadas de forma contínua e em várias frentes, com foco na prevenção e no combate à criminalidade.

Cachoeiro de Itapemirim atingiu nesta sexta-feira (19) um marco histórico: 94 dias sem registrar homicídios, a maior sequência desde o início do levantamento oficial, em 1996.

O feito, que representa três meses sem nenhum assassinato no município, é resultado do trabalho integrado das forças de segurança locais e estaduais. Também em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida. As ações vêm sendo realizadas de forma contínua e em várias frentes, com foco na prevenção e no combate à criminalidade.

Em 2024, o município registrou 26 homicídios. Já em 2025, o número caiu para apenas 9 ocorrências, índice muito abaixo da média nacional, que é de 17,9 homicídios por 100 mil habitantes.

Com 94 dias hoje sem homicídios, continuamos com ações de inteligência e repressão qualificada asfixiando financeiramente o tráfico na cidade e cumprindo a Missão que planejamos desde o nosso primeiro momento a frente da Unidade com nossos valorosos integrantes do 9 BPM.

