Cachoeiro alcança 94 dias sem homicídios, índice histórico no ES

Cachoeiro de Itapemirim atingiu nesta sexta-feira (19) um marco histórico: 94 dias sem registrar homicídios, a maior sequência desde o início do levantamento oficial, em 1996.

O feito, que representa três meses sem nenhum assassinato no município, é resultado do trabalho integrado das forças de segurança locais e estaduais. Também em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida. As ações vêm sendo realizadas de forma contínua e em várias frentes, com foco na prevenção e no combate à criminalidade.

Em 2024, o município registrou 26 homicídios. Já em 2025, o número caiu para apenas 9 ocorrências, índice muito abaixo da média nacional, que é de 17,9 homicídios por 100 mil habitantes.