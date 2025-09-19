Homem é preso com mais de 22 kg de maconha e outras drogas em Cachoeiro

Um homem foi preso nesta quinta-feira (18), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, acusado de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, informações anônimas contaram que o suspeito estaria armazenando entorpecentes em sua residência e em um veículo Ford Ka, usado para distribuição em bairros da cidade e em municípios vizinhos.

Os militares apreenderam 38 tabletes de maconha, totalizando 22,6 quilos, além de outras porções da droga, haxixe e Colômbia Gold. Também foram recolhidos três celulares, uma balança de precisão, R$ 300 em dinheiro e o carro utilizado no transporte.

O suspeito foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça.