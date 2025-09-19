Segurança

Homem é preso com mais de 22 kg de maconha e outras drogas em Cachoeiro

O suspeito foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim,

Foto: Divulgação | PMES

Um homem foi preso nesta quinta-feira (18), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, acusado de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, informações anônimas contaram que o suspeito estaria armazenando entorpecentes em sua residência e em um veículo Ford Ka, usado para distribuição em bairros da cidade e em municípios vizinhos.

Os militares apreenderam 38 tabletes de maconha, totalizando 22,6 quilos, além de outras porções da droga, haxixe e Colômbia Gold. Também foram recolhidos três celulares, uma balança de precisão, R$ 300 em dinheiro e o carro utilizado no transporte.

O suspeito foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

