Cachoeiro registra 86 dias sem homicídios

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim comemorou, nesta sexta-feira (12), um marco inédito na área da segurança pública. O município alcançou 86 dias sem registros de homicídios. Mais do que números, a conquista simboliza vidas preservadas e famílias que seguem unidas.

As forças de segurança anunciaram nesta sexta-feira (12), no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, os novos resultados das ações no município.

O trabalho integrado, realizado de forma contínua e em várias frentes, contou com a dedicação das equipes locais e estaduais, em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O vice-prefeito de Cachoeiro, Júnior Corrêa, destacou a importância da atuação preventiva no município. “Esse é um marco que enche de orgulho toda a cidade. O trabalho integrado das forças de segurança, aliado a estratégias de prevenção, vem mostrando resultados muito positivos. Segurança pública se constrói todos os dias, e esse período sem homicídios demonstra o quanto esse esforço conjunto tem feito diferença na vida da nossa população”, ressaltou.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou que é uma vitória que precisa ser celebrada. “Estamos vendo na prática que a união de esforços traz resultados. Segurança pública é prioridade em nossa gestão, e seguimos empenhados em fortalecer as ações que preservam vidas e trazem mais tranquilidade para nossa cidade.”

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Cleyton Siqueira, também destacou o papel das ações preventivas. “Esse marco histórico mostra que o trabalho diário de planejamento, inteligência e integração das forças policiais tem feito diferença. Seguiremos atentos, intensificando as medidas de prevenção e aproximando cada vez mais a segurança do cidadão”, disse.