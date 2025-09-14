Cidades

Cachoeiro: veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (14)

Escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população.

Dayanne Farias Dayanne Farias

farmacia-consumidor- remédio
Foto: Reprodução

Neste domingo (14), os moradores de Cachoeiro e região que precisarem de comprar remédios ou produtos de higiene podem recorrer às farmácias que estão de plantão.

Nesse sentido, escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população. Ao todo, são seis estabelecimentos disponíveis. Veja quais:

Leia também: Iúna abre processo seletivo para diretores escolares em 2025

FARMÁCIA 14092025Baixar

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimFarmáciasFarmácias em CachoeiroPlantão de Farmácias

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por