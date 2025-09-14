Oportunidades

Iúna abre processo seletivo para diretores escolares em 2025

As inscrições podem ser realizadas até o dia de 2 de outubro de 2025, exclusivamente pelo sistema E-docs.

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o Edital nº 05/2025 para a seleção de novos diretores escolares. O processo busca profissionais qualificados para atuar nas unidades de ensino do município a partir de 2026.

Nesse sentido, entre os requisitos exigidos, estão experiência mínima de três anos em docência ou suporte pedagógico, formação superior em licenciatura ou pedagogia e disponibilidade para jornada de oito horas diárias.

A seleção será composta por quatro etapas: prova de títulos, análise curricular, apresentação de plano de gestão e entrevista. As inscrições podem ser realizadas até o dia de 2 de outubro de 2025, exclusivamente pelo sistema E-docs.

O resultado final está previsto para 18 de dezembro, com posse dos aprovados a partir de 1º de fevereiro de 2026. Contudo, mais detalhes e o edital completo estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Iúna.

