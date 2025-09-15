Caminhão de famosa dupla sertaneja se envolve em grave acidente

O caminhão da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um acidente nesse domingo (14), quando trafegava pela rodovia BR-369, entre as cidades de Andirá e Bandeirantes, no Paraná.

O caminhão colidiu com um carro que levava três pessoas – duas delas ficaram em estado grave, foram atendidas pelas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e precisaram ser levadas a um hospital da região. O terceiro ocupante do carro foi atendido no local, mas não precisou ser internado.

Leia também: VÍDEO | Criança morre em grave acidente de carro em cidade do ES

No caminhão estavam dois integrantes da equipe da dupla sertaneja, que não tiveram ferimentos e passam bem.

A dupla tem show agendado para o próximo sábado, dia 20, na cidade de Icaraíma, também no Paraná. O município fica cerca de 400 km de distância do local do acidente. Não há informações sobre cancelamento da apresentação.

Este é o segundo acidente envolvendo a dupla neste ano. Em maio, uma aeronave modelo King Air que transportava os dois músicos precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca (SP). Ninguém se feriu.