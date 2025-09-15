Segurança

VÍDEO | Criança morre em grave acidente de carro em cidade do ES

A criança foi encontrada sem vida ao lado do veículo.

Foto: Redes Sociais

Uma criança morreu em um grave acidente após o veículo em que estava capotar, na comunidade de Jurama, em Vila Valério. Outras pessoas que também estavam no carro ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, o automóvel ficou completamente destruído e parou com as rodas para cima. A criança foi encontrada sem vida ao lado do veículo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e removeu o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

VÍDEO | REDES SOCIAIS

