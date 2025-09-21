Canal André Pazini TV dá voz ao esporte amador no Espírito Santo

O esporte amador do Espírito Santo ganhou um importante aliado na divulgação e valorização de seus atletas: o canal André Pazini TV (@andrepazinitv).

Voltado exclusivamente para transmissões e cobertura de competições regionais, o projeto tem se destacado por levar ao público histórias de superação e dedicação dos jogadores que movimentam o cenário esportivo local.

Com transmissões diretas dos campos e quadras, entrevistas com atletas e registros de partidas, o canal aproxima a comunidade do esporte amador, fortalecendo a identidade esportiva capixaba.

Além de impulsionar a cena esportiva, o canal também está em busca de parceiros e patrocinadores interessados em associar sua marca a uma iniciativa que valoriza a cultura do esporte, apoia jovens talentos e conecta comunidades em todo o estado.

Os interessados podem entrar em contato direto pelo instagram andrepazinitv ou pelo telefone (28) 99915-1407.