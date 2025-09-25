Casagrande anuncia edital do concurso da Polícia Penal no ES; veja detalhes
Segundo a publicação, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 27 de outubro.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou em suas redes sociais que, na próxima sexta-feira (26), será publicado o edital do concurso da Polícia Penal.
Segundo a publicação, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 27 de outubro.
Leia também: Oportunidades: Sine Cachoeiro divulga vagas para esta quinta-feira (25)
Casagrande destacou que a iniciativa integra o programa Estado Presente em Defesa da Vida. O programa reúne prevenção, inteligência e repressão qualificada para ampliar a segurança das famílias capixabas.
Veja o vídeo:
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui