Segurança

Casagrande anuncia edital do concurso da Polícia Penal no ES; veja detalhes

Segundo a publicação, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 27 de outubro.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Concurso para Polícia Penal do ES
Foto: Divulgação/Governo do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou em suas redes sociais que, na próxima sexta-feira (26), será publicado o edital do concurso da Polícia Penal.

Segundo a publicação, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 27 de outubro.

Leia também: Oportunidades: Sine Cachoeiro divulga vagas para esta quinta-feira (25)

Casagrande destacou que a iniciativa integra o programa Estado Presente em Defesa da Vida. O programa reúne prevenção, inteligência e repressão qualificada para ampliar a segurança das famílias capixabas.

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoPolícia PenalSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por