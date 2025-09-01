Certificado de Registro de Atividade Florestal no Idaf agora é digital

O processo para obter ou renovar o Certificado de Registro de Atividade Florestal (Craf) no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) já deve ser feito de forma digital. A nova forma de solicitação otimiza o acesso pelos requerentes e agiliza os encaminhamentos.

De acordo com o diretor-geral do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, o Instituto tem buscado ampliar os serviços disponíveis on-line. “A ideia é garantir melhor acesso ao cidadão e também acelerar os fluxos internos. Para os pequenos produtores com dificuldade de acesso à internet, estamos mantendo a possibilidade de solicitação do serviço em nossas unidades locais”, destacou Monteiro.

