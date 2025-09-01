China, Rússia e Índia defendem nova ordem mundial; entenda

Em Tianjin, na China, ocorreu nesta segunda-feira (1º) a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCS), que reuniu delegações de mais de 20 países. O encontro destacou o alinhamento entre China, Rússia e Índia, com discursos em defesa de uma ordem mundial mais equilibrada e críticas indiretas às tarifas dos EUA.

O presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou a ocasião para reforçar a importância do “Sul Global” e questionar a atual estrutura de governança internacional. Em tom de recado a Washington, Xi apontou que as políticas tarifárias norte-americanas, especialmente as impostas durante o governo Donald Trump, representam práticas de poder hegemônico que fragilizam a cooperação internacional.

“Estamos diante de um ponto decisivo. O futuro exige cooperação genuína e multilateral, não a imposição de interesses individuais”, afirmou Xi.

Acordo entre Rússia e Índia amplia comércio bilateral

Durante a cúpula, o presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tiveram uma reunião paralela. O encontro resultou em um acordo voltado para ampliar as trocas comerciais entre os dois países, reforçando os laços estratégicos diante das restrições impostas pelo Ocidente à Rússia.

Unidade simbólica em meio às tensões globais

Além das declarações oficiais, a proximidade entre Xi, Putin e Modi chamou a atenção da mídia internacional. Os três líderes foram fotografados juntos em clima de descontração, trocando risadas e conversando antes mesmo da chegada dos intérpretes. A cena foi interpretada como um gesto simbólico de unidade entre as maiores potências fora do eixo ocidental, em um momento em que a pressão das tarifas dos EUA e de outras políticas econômicas ainda influencia o cenário global.