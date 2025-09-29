Cidade do ES está com mais de 300 vagas de emprego disponíveis

O Sine de Linhares começa a última semana do mês de setembro com mais de 320 vagas de emprego. São oportunidades para quem deseja trabalhar de carteira assinada em várias funções de níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Entre as vagas há 44 vagas para operador de caixa, 19 vagas para auxiliar de serviços gerais, 10 vagas para repositor, 5 vagas para costureira, 20 vagas para auxiliar de logística, 13 vagas para auxiliar de depósito, 10 vagas para atendente de restaurante, 13 vagas para açougueiro e outras 4 vagas para ajudante de obras.

O Sine funciona no Center Norte Conceição, na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição. O horário de atendimento ao público no Sine é das 8 às 13 horas. Mais informações no telefone 27-99204-3609.

O candidato interessado em concorrer e estiver dentro do perfil da vaga deverá comparecer à agência apresentando os seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência.

O painel poderá sofrer alterações de acordo com o preenchimento das vagas anunciadas.