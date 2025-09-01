Segurança

Cigano mata companheira e foge com filha do casal em Colatina

A família é cigana, segundo informações para a PM.

Uma jovem foi assassinada a tiros no bairro 15 de Outubro, em Colatina, no último domingo (31). A vítima, de 20 anos, estava com a filha de quatro anos no colo no momento em que foi morta.

De acordo com a Polícia Militar, a criança foi levada pelo suspeito, que era companheiro da vítima e pai da menina. A família é cigana, segundo informações para a PM.

A vítima foi atingida por disparos nas costas e no tórax. Câmeras de segurança registraram a fuga do suspeito.

