Corpo de Bombeiros no ES definem banca; candidatos já podem se preparar

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) definiu a banca que será responsável pelo concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2025. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) será o responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do concurso público de provimento de cargos quadro de oficiais combatentes.

O resumo do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (15). O próximo passo é a publicação do Edital, o que está previsto para ocorrer ainda este ano. O concurso vai abrir seis vagas imediatas para oficiais combatentes, com exigência de nível médio, com possibilidade de formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem começar a se preparar acessando o Conteúdo Programático para o Exame Intelectual, entre outras informações, na página do Corpo de Bombeiros, por meio do link: https://acesse.one/CONCURSO-CFOBM-2025