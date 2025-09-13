Curso gratuito de barbeiro está com inscrições abertas em Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio do projeto Mais Caminhos da Secretaria de Assistência Social, abriu inscrições para o curso gratuito de barbeiro profissional, com direito a certificado de conclusão. A capacitação será realizada no PRONAFINHO Jaqueira, entre os dias 20 de outubro e 12 de dezembro, de segunda a quinta-feira, sempre das 18h às 22h.

Com carga horária de 172h, o curso oferece formação completa para quem deseja ingressar no mercado de trabalho como barbeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro, na Agência de Treinamentos, localizada em frente à Praça da Bíblia.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. Também será exigida a apresentação de documentos pessoais com foto, CPF, comprovante de escolaridade e de residência.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município, fortalecendo a geração de emprego e renda para a população.