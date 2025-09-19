Deck House: o ponto de encontro com vista privilegiada em Cachoeiro

O Deck House se consolidou como um dos principais destinos da cidade, oferecendo uma experiência completa que combina gastronomia de qualidade, drinks variados e, o grande atrativo, uma das vistas mais deslumbrantes de Cachoeiro de Itapemirim. O empreendimento, sob o comando de Leidia Cardoso, se destaca por sua programação temática e música ao vivo.

Localizado no bairro Gilberto Machado, o Deck House funciona de terça a sábado, a partir das 18h. Leidia Cardoso mantém a proposta de oferecer uma experiência completa, com um cardápio diversificado que vai de porções a risotos e frutos do mar.

Noites de Ofertas e Música ao Vivo

A programação semanal do Deck House é um dos seus maiores atrativos:

Terças e quartas-feiras: O foco são promoções especiais que mudam a cada semana, ideais para aproveitar descontos exclusivos em drinks e pratos.

Quintas, sextas e sábados: A casa se enche de música com apresentações ao vivo, que garantem a animação do público durante toda a noite.

Para ficar por dentro de todas as promoções e da agenda de shows da semana, a dica é seguir o perfil do Deck House no Instagram.

“Nossa ideia é sempre oferecer algo diferente para nossos clientes, seja com uma promoção especial ou com um show que torne a noite inesquecível”, explica Leidia Cardoso.

O Deck House fica na Rua João Santo Filho, próximo ao Jaraguá Tennis Clube. Para conferir as ofertas da semana e a programação musical, o perfil no Instagram é @deckhousecaxu.