Defesa Civil emite alerta para tempestades e raios no Espírito Santo

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) emitiu, nesta sexta-feira (12), um alerta para a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte entre o fim da tarde desta sexta e a noite de sábado (13).

De acordo com o Boletim Meteorológico, além das chuvas, há risco de descargas elétricas. As regiões sob maior atenção são a Grande Vitória, a Região Serrana, o Sul do Estado e o Caparaó.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco, e acompanhar os comunicados oficiais durante o período de instabilidade.